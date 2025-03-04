Що може замінити систему Patriot — Жданов розкрив подробиці

Системи Patriot. Ілюстративне фото: Reuters

Європа має альтернативи американським системам Patriot для посилення оборони України. Німецька компанія зараз розробляє нову ракету.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів полковник запасу, український військовий експерт Олег Жданов.

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За словами Жданова, німецька компанія розробляє нову ракету для системи ППО IRIS-T, яка потенційно зможе вражати балістичні ракети.

"У Європи є альтернативи. Єдине, їм потрібно буде подолати свій страх і жадібність, щоб відкрити стратегічні запаси. А ось-ось ще може з'явиться альтернатива системі Patriot. Німецька компанія зараз розробляє ракету для систем ППО IRIS-T, з можливістю вражати балістичні ракети", — сказав експерт.

Водночас військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що Європа розуміє, що якщо впаде Україна, воювати доведеться їй, тому партнери надаватимуть нам підтримку.

"Протримаємося стільки, скільки треба. Звичайно, ATACMS — це важливо, звичайно, важливі і Patriot, і літаки F-16, Starlink — це все важливо. Але зараз основна зброя на фронті — дрони. Дрони виготовляють наші люди, наші українські підприємства. Виробництво завантажене на 40-60%. Тобто можливості є, були б гроші", — військовий.

Проте, за даними Financial Times, без американської допомоги Україна може давати відсіч російській агресії щонайменше шість місяців.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над власними аналогами систем ППО Patriot.

Також ми писали, що Україна порушувала питання отримання ліцензії на виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.