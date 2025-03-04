Что может заменить систему Patriot — Жданов раскрыл подробности

Системы Patriot. Иллюстративное фото: Reuters

Европа имеет альтернативы американским системам Patriot для усиления обороны Украины. Немецкая компания сейчас разрабатывает новую ракету.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал полковник запаса, украинский военный эксперт Олег Жданов.

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По словам Жданова, немецкая компания разрабатывает новую ракету для системы ПВО IRIS-T, которая потенциально сможет поражать баллистические ракеты.

"У Европы есть альтернативы. Единственное, им нужно будет преодолеть свой страх и жадность, чтобы открыть стратегические запасы. А вот-вот еще может появится альтернатива системе Patriot. Немецкая компания сейчас разрабатывает ракету для систем ПВО IRIS-T, с возможностью поражать баллистические ракеты", — сказал эксперт.

В то же время военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Европа понимает, что если упадет Украина, воевать придется ей, поэтому партнеры будут оказывать нам поддержку.

"Продержимся столько, сколько надо. Конечно, ATACMS — это важно, конечно, важны и Patriot, и самолеты F-16, Starlink — это все важно. Но сейчас основное оружие на фронте — дроны. Дроны изготавливают наши люди, наши украинские предприятия. Производство загружено на 40-60%. То есть возможности есть, были бы деньги", — военный.

Однако, по данным Financial Times, без американской помощи Украина может давать отпор российской агрессии минимум шесть месяцев.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над собственными аналогами систем ПВО Patriot.

Также мы писали, что Украина поднимала вопрос получения лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.