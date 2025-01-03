Зеленский заявил об уменьшении случаев СЗЧ

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с дезертирством в Вооруженных Силах Украины в 2024 году. Хотя в течение года количество случаев самовольного ухода из части (СОЧ) увеличивалось, с начала осени эта тенденция начала снижаться.

Об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Єдині новини" в четверг, 2 января.

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Зеленский объяснил, что основной причиной таких случаев является усталость военных из-за длительной войны.

"Когда люди устают, нужно увеличение ротаций. Это возможно благодаря увеличению резервов", — отметил он.

Президент подчеркнул, что в настоящее время не все необходимые ресурсы для укомплектования резервов поступают вовремя, что влияет на возможность увеличения ротаций и, как следствие, уменьшение нагрузки на действующих военнослужащих.

Уменьшение случаев СОЧ стало возможным благодаря постепенной работе над усилением резервов и улучшением условий ротации. В то же время проблема нуждается в системном подходе и дальнейшей поддержке партнеров Украины для обеспечения армии всем необходимым.

Зеленский подчеркнул, что понимает сложность ситуации и важность мотивации и поддержки украинских бойцов.

Напомним, мы писали о том, что солдаты из СОЧ могут вернуться на службу через "Армия+".

Также мы сообщали о том, будут ли военнослужащие, добровольно вернувшиеся в воинскую часть из СОЧ, снова получать выплаты и обеспечение.