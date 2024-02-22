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Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

22 февраля 2024 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации военных, находящихся на срочной службе. Он уже направлен на рассмотрение Комитета по нацбезопасности.

Об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект о демобилизации срочников

Соответствующий законопроект №11035 зарегистрировали 22 февраля. Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что законопроект может быть рассмотрен уже завтра, 23 февраля.

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Зарегистрированный законопроект. Фото: скриншот
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Сообщение Гончаренко в Telegram. Фото: скриншот

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его цель — нормировать во время действия в Украине военного положения возможность увольнения в запас военнослужащим, отслужившим установленные сроки срочной военной службы.

"Установить, что при проведении мобилизации, объявленной указом Президента Украины от 24 февраля 2022 … военнослужащие срочной военной службы, срок воинской службы которых, установленный частью первой статьи 23 настоящего Закона, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 этого закона в виде исключения из положений части девятой статьи 23 настоящего Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные указом президента Украины", — говорится в законе.

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Текст законопроекта. Фото: скриншот

Напомним, недавно нардеп Федор Вениславский назвал проблемные пункты законопроекта о мобилизации. В их числе конституционные ограничения прав и свобод человека.

Добавим, из-за громкого общественного резонанса и большого количества пунктов, которые нужно менять, за законопроект о мобилизации не проголосуют до марта. В настоящее время в проект уже подано более 3000 правок.

Владимир Зеленский
законопроект
Срочная служба
демобилизация

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