Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Зеленский рассказал о работе над новым законопроектом о мобилизации arrow

Зеленский рассказал о работе над новым законопроектом о мобилизации

25 февраля 2024 17:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал о работе над новым законопроектом о мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Верховная Рада Украины 7 февраля приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. В настоящее время этот документ насчитывает около 3000 правок, которые должны рассмотреть депутаты и отчитаться украинцам.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции "Украина. Год 24" в воскресенье, 25 февраля.

Законопроект о мобилизации — как продвигается работа

Отвечая на вопросы журналистов относительно рассмотрения законопроекта о мобилизации, Зеленский сказал, что над ним должны поработать депутаты, а затем отвечать стране, что будет дальше.

Он сказал, что сейчас в этом документе около 3000 правок, что рекордно много, но чиновники должны все рассмотреть и прийти к общему решению.

В то же время, глава государства сказал, что надеется на нормирование мобилизационных процессов в Украине и своевременную помощь от США, что в совокупности изменит ход войны.

Напомним, на этой пресс-конференции Зеленский рассказал о количестве погибших украинских военных на войне. По его данным, это 31 тысяча военнослужащих.

Глава государства также назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.

Владимир Зеленский
мобилизация
законопроект
народные депутаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме