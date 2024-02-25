Зеленский рассказал о работе над новым законопроектом о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины 7 февраля приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. В настоящее время этот документ насчитывает около 3000 правок, которые должны рассмотреть депутаты и отчитаться украинцам.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции "Украина. Год 24" в воскресенье, 25 февраля.

Законопроект о мобилизации — как продвигается работа

Отвечая на вопросы журналистов относительно рассмотрения законопроекта о мобилизации, Зеленский сказал, что над ним должны поработать депутаты, а затем отвечать стране, что будет дальше.

Он сказал, что сейчас в этом документе около 3000 правок, что рекордно много, но чиновники должны все рассмотреть и прийти к общему решению.

В то же время, глава государства сказал, что надеется на нормирование мобилизационных процессов в Украине и своевременную помощь от США, что в совокупности изменит ход войны.

Напомним, на этой пресс-конференции Зеленский рассказал о количестве погибших украинских военных на войне. По его данным, это 31 тысяча военнослужащих.

Глава государства также назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.