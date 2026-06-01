Зеленский провел Ставку о позициях ВСУ: есть кардинальные изменения

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, во время которого поручил Министерству обороны и дипломатам немедленно найти дополнительные системы антибаллистической защиты и нарастить поставки 155-мм снарядов. Благодаря внедрению прямого финансирования, справедливому распределению новобранцев и расширению подготовки бойцов во второй половине прошлого года украинские войска существенно укрепили свои оборонительные рубежи на фронте.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский назвал конкретные результаты от изменений в ВСУ

Вопрос обеспечения передовой дальнобойными артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и усиление противовоздушной обороны стали главными темами очередного заседания Ставки.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и дипломатам расширить финансирование и производство боеприпасов, а также активизировать переговоры с международными партнерами для поставки противоракетных комплексов и ракет к ним. Отдельно был заслушан доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по устойчивости позиций на основных оборонных направлениях и отчет о поставках военных пикапов.

Во время заседания участники проанализировали эффективность решений, принятых во второй половине прошлого года. Сейчас прямое финансирование для покупки беспилотников повысило способности подразделений, около 160 воинских частей имеют стабильное пополнение личным составом, а количество бригад с правом самостоятельно проводить базовую военную подготовку выросло вдвое. Глава государства приказал разработать дополнительные шаги для дальнейшей финансовой и кадровой поддержки боевых бригад.

"Провел Ставку. Важно, что очень подробно проанализировали состояние выполнения тех решений, о которых говорили наши военные на передовой. Во второй половине прошлого года были внедрены решения, которые в конечном итоге привели к значительному усилению наших фронтовых позиций", — сообщил Владимир Зеленский.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский общался с президентом США Дональдом Трампом и заявил ему о критической нехватке ракет для ПВО. Он добавил, что Россия знает о нехватке ракет и специально атакует баллистикой, потому что ее нереально сбить без конкретных типов ракет для ПВО.

Зато Зеленский считает, что активные переговоры по завершению войны должны начаться до наступления следующей зимы. Он отметил, что перспективы переговорного процесса в значительной степени зависят от усиления санкционного давления Запада на Россию, а также от внутренних процессов в самой РФ, которые могут повлиять на позицию Кремля.