Переведення в "Армія+" — Зеленський заявив про нові можливості

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 15 грудня, заявив про запуск нових функцій у застосунку для військових "Армія+". Тепер відкрили переведення між частинами для воїнів Нацгвардії.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Нові можливості у застосунку Армія+

"Сьогодні — новий крок у нашому державному застосунку "Армія+": тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України", — сказав він.

На першому етапі для бійців Нацгвардії відкриті переведення всередині структури, але планують додати можливість переведень між підрозділами ЗСУ та Нацгвардії. Також найближчим часом в застосунок будуть додані ще підрозділи прикордонників.

Зеленський розповів, що станом на сьогодні є вже 3 607 позитивних рішень щодо переведень воїнів ЗСУ. Він наголосив, що команда МВС активно працювала разом із Міноборони, аби був результат для Нацгвардійців.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Міноборони розробляє механізм надання винагороди військовослужбовцям за знищення ворожої техніки через додаток "Армія+".

Також ми писали, що в "Армія+" з’явилися нові електронні рапорти на виплати, відпустку чи звільнення.