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Зеленський повідомив про нову функцію в застосунку Армія+

15 грудня 2024 20:13
Євгенія Брюховецька - редактор
Переведення в "Армія+" — Зеленський заявив про нові можливості
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 15 грудня, заявив про запуск нових функцій у застосунку для військових "Армія+". Тепер відкрили переведення між частинами для воїнів Нацгвардії.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Нові можливості у застосунку Армія+

"Сьогодні — новий крок у нашому державному застосунку "Армія+": тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України", — сказав він.

На першому етапі для бійців Нацгвардії відкриті переведення всередині структури, але планують додати можливість переведень між підрозділами ЗСУ та Нацгвардії. Також найближчим часом в застосунок будуть додані ще підрозділи прикордонників.

Зеленський розповів, що станом на сьогодні є вже 3 607 позитивних рішень щодо переведень воїнів ЗСУ. Він наголосив, що команда МВС активно працювала разом із Міноборони, аби був результат для  Нацгвардійців. 

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Міноборони розробляє механізм надання винагороди військовослужбовцям за знищення ворожої техніки через додаток "Армія+".

Також ми писали, що в "Армія+" з’явилися нові електронні рапорти на виплати, відпустку чи звільнення.

Володимир Зеленський ЗСУ Нацгвардія військові війна в Україні

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