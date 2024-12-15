Перевод в "Армия+" - Зеленский заявил о новых возможностях

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 15 декабря, заявил о запуске новых функций в приложении для военных "Армия+". Теперь открыли перевод между частями для воинов Нацгвардии.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Сегодня — новый шаг в нашем государственном приложении "Армія+": теперь возможны переводы для воинов Национальной гвардии Украины", — сказал он.

На первом этапе для бойцов Нацгвардии открыты переводы внутри структуры, но планируется добавить возможность переводов между подразделениями ВСУ и Нацгвардии. Также в ближайшее время в приложение будут добавлены еще подразделения пограничников.

Зеленский рассказал, что по состоянию на сегодняшний день есть уже 3607 положительных решений относительно переводов воинов ВСУ. Он подчеркнул, что команда МВД активно работала вместе с Минобороны, чтобы был результат для нацгвардейцев.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Минобороны разрабатывает механизм предоставления вознаграждения военнослужащим за уничтожение вражеской техники через приложение "Армія+".

Также мы писали, что у "Армія+" появились новые электронные рапорты на выплаты, отпуск или увольнение.