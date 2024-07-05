За яким планом мобілізують до лав ЗСУ — коментар Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Мобілізація йде за планом, який сформувало керівництво ЗСУ. Саме військові командири вирішують, скільки потрібно людей на фронті.

Про це в інтерв'ю колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer в неділю, 30 червня, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Президент зазначив, що в його обов'язки входить забезпечення ЗСУ необхідною зброєю, амуніцією та сучасними технологіями. Рішення ж, що стосуються тактичних дій та кількості військових, які потрібні в зоні бойових дій, завжди формулювало військове керівництво.

"Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони ідуть за цим планом", — сказав Зеленський.

Також Президент України прокоментував лотерею, яку свого часу проводили в США для визначення людей, яких відправляли на фронт. На його думку, така ідея є не дуже етичною по відношенню до тих, хто вже перебуває на фронті, і не дуже справедливою для всіх.

"Все ж таки, коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, це була війна не на вашій території і не за існування Сполучених Штатів Америки. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", — наголосив голова держави.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що 14 бригад в Україні зараз неукомплектовані. Причиною цього є затримка постачання зброї.

Також Зеленський пояснив, чому припинення вогню стало б лише замороженням конфлікту, а не закінченням війни. На його думку, такий розвиток подій надав би Росії перевагу.