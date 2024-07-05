По какому плану мобилизуют в ряды ВСУ — комментарий Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Мобилизация идет по плану, сформированному руководством ВСУ. Именно военные командиры решают, сколько нужно людей на фронте.

Об этом в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer в воскресенье, 30 июня, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что в его обязанности входит обеспечение ВСУ необходимым оружием, амуницией и современными технологиями. Решения же, касающиеся тактических действий и количества военных, необходимых в зоне боевых действий, всегда формулировало военное руководство.

"Военное руководство сформулировало цифры, я их видел, и сегодня они идут по этому плану", — сказал Зеленский.

Также Президент Украины прокомментировал лотерею, которую в свое время проводили в США для определения людей, отправляемых на фронт. По его мнению, такая идея не слишком этична по отношению к тем, кто уже находится на фронте, и не очень справедлива для всех.

"Все же, когда эта лотерейная история была в Соединенных Штатах, это была война не на вашей территории и не за существование Соединенных Штатов Америки. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за выживание", — подчеркнул глава государства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 14 бригад в Украине сейчас неукомплектованы. Причиной этого является задержка снабжения оружием.

Также Зеленский объяснил, почему прекращение огня стало бы только заморозкой конфликта, а не окончанием войны. По его мнению, такое развитие событий дало бы России преимущество.