Підписаний Зеленським закон дасть можливість терміново переміщати військові з'єднання та військові навчальні заклади

Військовий ЗСУ біля реактивної системи залпового вогню. Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану. Документ за номером 3857-ІХ набуде чинності після його оприлюднення офіційнім виданні українського парламенту "Голос України".

Про це 7 серпня, у середу повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Читайте також:

В чому суть підписаного закону

Згідно з документом, тепер у військових та є можливість ухвалювати оперативні рішення при проведенні передислокації військових частин в умовах воєнного стану. Те саме стосується переміщення військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з’єднання.

Подібні рішення, згідно із законом, може здійснюється за рішенням Генерального штабу Збройних Сил України за погодженням з Міністерством оборони України.