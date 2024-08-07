Подписанный Зеленским закон позволит срочно перемещать военные соединения и военные учебные заведения

Военный ВСУ возле реактивной системы залпового огня. Фото: Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о передислокации воинских частей во время действия военного положения. Документ по номеру 3857-ІХ вступит в силу после его обнародования официальном издании украинского парламента "Голос Украины".

Об этом 7 августа, в среду сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

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В чем суть подписанного закона

Согласно документу, теперь у военных есть возможность принимать оперативные решения при проведении передислокации воинских частей в условиях военного положения. То же касается перемещения военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины на уровне соединений.

Подобные решения, согласно закону, могут осуществляться по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по согласованию с Министерством обороны Украины.