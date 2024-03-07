Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы. Военных уже в апреле-мае этого года уволят в запас.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.

Читайте также:

Увольнение срочников в запас

В указе говорится, что украинских военных срочной службы уволят в запас с ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других созданных военных формирований в апреле-мае.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский также поручил Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины обеспечить перевозку срочников с соблюдением требований безопасности.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко заверил, что законопроект о мобилизации особо не изменит вопрос о демобилизации. Он подчеркнул, что Генеральный штаб Вооруженных сил уже давно должен был провести ротацию.

Также украинские защитники 63 бригады, воюющие на Лиманском направлении, рассказали свое видение демобилизации в Украине. По их словам, мобилизация полностью провалилась, старых бойцов некем заменить, поэтому военные не верят, что они демобилизуются в ближайшее время.