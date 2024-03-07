Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы. Военных уже в апреле-мае этого года уволят в запас.
Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.
Увольнение срочников в запас
В указе говорится, что украинских военных срочной службы уволят в запас с ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других созданных военных формирований в апреле-мае.
Зеленский также поручил Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины обеспечить перевозку срочников с соблюдением требований безопасности.
Напомним, народный депутат Александр Федиенко заверил, что законопроект о мобилизации особо не изменит вопрос о демобилизации. Он подчеркнул, что Генеральный штаб Вооруженных сил уже давно должен был провести ротацию.
Также украинские защитники 63 бригады, воюющие на Лиманском направлении, рассказали свое видение демобилизации в Украине. По их словам, мобилизация полностью провалилась, старых бойцов некем заменить, поэтому военные не верят, что они демобилизуются в ближайшее время.
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