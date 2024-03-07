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Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас

7 марта 2024 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы. Военных уже в апреле-мае этого года уволят в запас.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.

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В указе говорится, что украинских военных срочной службы уволят в запас с ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других созданных военных формирований в апреле-мае.

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Указ Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский также поручил Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины обеспечить перевозку срочников с соблюдением требований безопасности.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко заверил, что законопроект о мобилизации особо не изменит вопрос о демобилизации. Он подчеркнул, что Генеральный штаб Вооруженных сил уже давно должен был провести ротацию.

Также украинские защитники 63 бригады, воюющие на Лиманском направлении, рассказали свое видение демобилизации в Украине. По их словам, мобилизация полностью провалилась, старых бойцов некем заменить, поэтому военные не верят, что они демобилизуются в ближайшее время.

Владимир Зеленский
Украина
военные
указ
президент
демобилизация

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