Зарплати в ЗСУ — особливості нарахування виплат та причини затримок

Гроші у руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні оплата праці військовослужбовців має свої особливості, що залежить від низки критеріїв. Відомо, які існують нюанси у нарахуванні грошового забезпечення та причини, чому бійці можуть не отримати кошти вчасно.

Про це повідомляє "Канал 24".

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Особливості оплати праці військових

Питання виплати заробітної плати військовослужбовцям регулює закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Зокрема, їм не потрібно укладати трудовий договір.

Суми грошового забезпечення залежать від низки критеріїв:

посади військовослужбовця;

військового звання;

кваліфікації;

тривалості;

інтенсивності умов військової служби.

Цьогоріч мінімальні ставки в армії наступні:

для солдатів — 20,1 тис. гривень;

для строковиків — 6 тис. гривень;

для курсантів військових вишів — 2,35 тис. гривень;

для інструкторів — 15 тис. — 30 тис. гривень.

Також існує низка різноманітних надбавок до зарплат, які надають за:

особливі умови несення військової служби;

режим секретності;

вчений чи науковий ступінь;

почесне або спортивне звання.

Винагороди для військовослужбовців

Законодавство передбачає грошові винагороди у вигляді премій у розмірі 30, 50, 70 та 100 тис. гривень. А саме:

30 тис. гривень — призначають військовим за здійснення бойових/спеціальних завдань під час забезпечення оборони країни, захисту безпеки населення та інтересів держави через військову агресію РФ;

50 тис. гривень — надають військовослужбовцям за виконання бойових/спеціальних завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, що виконують оперативне управління підрозділами;

70 тис. гривень — призначають бійцям за виконання бойових/спецзавдань на передовій, на окупованих територіях/території РФ (за кожні 30 днів виконання відповідних завдань);

100 тис. гривень — надають військовослужбовцям, які перебувають у зоні активних бойових дій/проходять лікування або реабілітацію через отриману контузію, травму, каліцтво. Надбавку призначають полоненим.

Причини затримок виплат

Нараховують грошове забезпечення військовослужбовцям на банківські картки у два етапи:

під час першого (аванс) — кошти надходять з 5 по 15 число щомісяця;

під час другого (основна сума) — гроші надсилають з 25 числа.

Іноді можливі негативні моменти у вигляді затримки у виплатах. Кошти військових можуть затримуватися з кількох причин:

через відсутність фінансів у бюджеті;

помилки у сформованих запитах на виплату заробітних плат військовими частинами.

Також затримки можуть виникати через включення в зарплату винагород за участь у бойових діях/перебування в зоні бойових дій, адже це вимагає певного часу на погодження.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Азов" постійно шукає бійців у свої лави. Зокрема, зараз потрібні пілоти FPV-дронів. Ключові вимоги до фахівця — впевнене пілотування FPV-дроном та знання програмного забезпечення. Зарплату обіцяють до 125 000 гривень.

Раніше ми писали, що бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу юрисконсульта юридичного відділення. Для кандидата на посаду потрібна вища юридична освіта та офіцерське військове звання.