Зарплаты в ВСУ — особенности начисления выплат и причины задержек

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине оплата труда военнослужащих имеет свои особенности, что зависит от ряда критериев. Известно, какие существуют нюансы в начислении денежного довольствия и причины, почему бойцы могут не получить средства вовремя.

Об этом сообщает "Канал 24".

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Особенности оплаты труда военных

Вопрос выплаты заработной платы военнослужащим регулирует закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В частности, им не нужно заключать трудовой договор.

Суммы денежного довольствия зависят от ряда критериев:

должности военнослужащего;

воинского звания;

квалификации;

продолжительности;

интенсивности условий военной службы

В этом году минимальные ставки в армии следующие:

для солдат — 20,1 тыс. гривен;

для срочников — 6 тыс. гривен;

для курсантов военных вузов — 2,35 тыс. гривен;

для инструкторов — 15 тыс. — 30 тыс. гривен.

Также существует ряд разнообразных надбавок к зарплатам, которые предоставляются за:

особые условия несения военной службы;

режим секретности;

ученую или научную степень;

почетное или спортивное звание.

Вознаграждения для военнослужащих

Законодательство предусматривает денежные вознаграждения в виде премий в размере 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен. А именно:

30 тыс. гривен — назначают военным за осуществление боевых/специальных задач при обеспечении обороны страны, защите безопасности населения и интересов государства из-за военной агрессии РФ;

50 тыс. гривен — предоставляют военнослужащим за выполнение боевых/специальных задач в составе органов военного управления, штабов и командования, выполняющих оперативное управление подразделениями;

70 тыс. гривен — назначают бойцам за выполнение боевых/спецзадач на передовой, на оккупированных территориях/территории РФ (за каждые 30 дней выполнения соответствующих задач);

100 тыс. гривен — предоставляют военнослужащим, которые находятся в зоне активных боевых действий/проходят лечение или реабилитацию из-за полученной контузии, травмы, увечья. Прибавку назначают пленным.

Причины задержек выплат

Начисляют денежное довольствие военнослужащим на банковские карты в два этапа:

во время первого (аванс) — денежные средства поступают с 5 по 15 число ежемесячно;

во время второго (основная сумма) — деньги присылают с 25 числа.

Иногда возможны отрицательные моменты в виде задержки в выплатах. Средства военных могут задерживаться по нескольким причинам:

из-за отсутствия финансов в бюджете;

ошибки в сформированных запросах на выплату заработных плат военными частями.

Также задержки могут возникать из-за включения в зарплату вознаграждений за участие в боевых действиях/нахождения в зоне боевых действий, ведь это требует определенного времени на согласование.

Что еще стоит знать

Напомним, "Азов" постоянно ищет бойцов в свои ряды. В частности, сейчас нужны пилоты FPV-дронов. Ключевые требования к специалисту — уверенное пилотирование FPV-дроном и знание программного обеспечения. Зарплату обещают до 125 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что бригада спецназа "Азов" приглашает на работу юрисконсульта юридического отделения. Для кандидата на должность нужно высшее юридическое образование и офицерское воинское звание.