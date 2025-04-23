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Запрацювала нова версія "Резерв+", — Міноборони

23 квітня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Запрацювала оновлена версія "Резерв+" — що змінилося
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У "Резерв+" з'явилося оновлення. Нова версія застосунку 1.6.0 вже доступна користувачам.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Що змінилося в "Резерв+"

Відтепер "Резерв+" надсилатиме push-сповіщення про подання в розшук або зняття з нього, аби громадяни не дізнавалися про свій статут вже тоді, коли перебувають на блокпості чи кордоні. На думку Черногоренко, таке оновлення свідчить про повагу влади до людей і прозорість дій держави.

Нагадаємо, у "Резерв+" улітку з'явиться нова послуга. Можна буде з 50% знижкою сплатити штраф за порушення військового обліку.

Раніше адвокат Юрій Айвазян зазначив, що отримати бронювання від мобілізації без оновлення військово-облікових даних неможливо. Оновити їх можна в застосунку "Резерв+".

Міноборони додаток оповіщення резерв оновлення
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