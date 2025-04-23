Заработала обновленная версия "Резерв+" — что изменилось

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В "Резерв+" появилось обновление. Новая версия приложения 1.6.0 уже доступна пользователям.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Что изменилось в "Резерв+"

Теперь "Резерв+" будет присылать push-уведомления об объявлении в розыск или снятии с него, чтобы граждане не узнавали о своем статуте уже тогда, когда находятся на блокпосте или границе. По мнению Черногоренко, такое обновление свидетельствует об уважении власти к людям и прозрачности действий государства.

Напомним, в "Резерв+" летом появится новая услуга. Можно будет с 50% скидкой оплатить штраф за нарушение воинского учета.

Ранее адвокат Юрий Айвазян отметил, что получить бронирование от мобилизации без обновления военно-учетных данных невозможно. Обновить их можно в приложении "Резерв+".