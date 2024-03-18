Законопроект о мобилизации — отсрочки по уходу за тещей или тестем могут отменить

Мужчины в ТЦК. Фото: facebook.com/OOTCKSP

В новом законопроекте о мобилизации может исчезнуть возможность отсрочки по уходу за тещей или тестем в случае, если есть другие близкие родственники. Некоторые мужчины используют это, чтобы избежать призыва.

Об этом сообщила общественная инициатива "Игла" со ссылкой на источники в парламенте.

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Пока неизвестно, какой будет финальная редакция закона по усилению мобилизации. Скорее всего, документ попадет в парламент в конце марта, или в апреле.

В то же время все три группы лиц с инвалидностью будут иметь отсрочку. Однако лица с третьей категорией инвалидности, приобретенные после 24 февраля 2022, должны пройти повторное медицинское обследование. Они могут поступить на службу по собственному желанию, но если передумают — могут уволится в любое время и не проходить ВВК.

По вопросу сроков увольнения в запас (демобилизации), обсуждается, будет ли это после 36 месяцев, или предусмотрен какой-то другой, меньший срок до принятия решения. Обсуждения на эту тему еще продолжаются.

Депутаты, которые сейчас работают над законопроектом, приходят к выводу, что он не приведет к быстрому увеличению темпов мобилизации, но должен быть направлен на повышение процента лиц, которые станут на учет. Поэтому если говорить об увеличении количества мобилизованных, этот законопроект сработает максимум на среднесрочную перспективу. Это подчеркивают члены комитета нацбезопасности.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что в рамках рассмотрения законопроекта о мобилизации на заседание комитета безопасности приходят не более половины избранников. Он подчеркнул, что поправки к документу рассматривают только в том случае, если присутствует их автор.

Также омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил свое несогласие с предложением о предоставлении ТЦК дополнительного полномочия проверки граждан. Он отметил, что военные подразделения не могут участвовать в каких-либо действиях, направленных на ограничение или нарушение прав и свобод граждан Украины в соответствии с Конституцией.