Закон о мобилизации уже ощущают в ВСУ, ведь в подразделения попадает все больше защитников Украины

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники начали ощущать эффект от действия закона о мобилизации. Активно на фронт присоединяется больше защитников Украины. Однако враг все равно пытается давить и активизирует так называемые "мясные штурмы".

Об этом в интервью каналу 24 заявил командир экипажа БПЛА бригады "Рубеж" Андрей Отченаш.

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По словам командира экипажа дронов бригады "Рубеж", пополнение личного состава Сил обороны Украины играет сейчас чрезвычайную роль. Враг не прекращает попыток давить на украинский фронт именно "мясными штурмами", не жалея своих солдат.

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ каждый день по несколько раз, а также хотят найти слабые места в обороне.

"Но закон о мобилизации уже пришел в действие. Он все больше и больше начинает входить в норму, потому что наконец подходят новые пополнения к нашей бригаде, и вообще к Силам обороны Украины. Я в очередной раз призываю всех украинцев присоединяться к нашей бригаде "Рубеж", – подчеркнул военный.