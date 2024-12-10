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Заклади освіти хочуть звільнити від подачі списків призовників

10 грудня 2024 13:36
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік студентів — заклади освіти більше не будуть відповідальними
Студенти. Фото: nung.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Уряд планує звільнити заклади освіти від обов’язку подавати списки учнів та студентів до територіальних центрів комплектування. Відповідальність буде перекладена безпосередньо на призовників.

Про це йдеться у проєкті закону, опублікованому на порталі Верховної Ради України.

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В Україні планують скасувати обов’язок закладів освіти подавати до ТЦК списки учнів та студентів, які підлягають військовому обліку. 

Кабінет Міністрів пропонує перекласти відповідальність за військовий облік безпосередньо на призовників. Передбачається, що юнаки зможуть стати на облік: дистанційно через систему "Резерв+" або ж особисто, відвідавши ТЦК.

Наразі навчальні заклади зобов’язані щороку подавати інформацію про учнів і студентів призовного віку. Ці дані допомагають упорядковувати облік осіб, які підлягають військовому призову.

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Зміст законопроєкту, що ухвалений ВРУ в першому читанні. Фото: скриншот

У разі ухвалення законопроєкту, відповідальність за подання інформації ляже на самих призовників. У разі відсутності електронної чи особистої ідентифікації хлопець повинен буде після досягнення 18 років з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисячі грн.

Пропозиція вже ухвалена Верховною Радою в першому читанні.

Нагадаємо, студент, який не зміг отримати відстрочку від мобілізації через порушення принципу послідовності освіти,  може спробувати оскаржити відмову через суд. 

Раніше ми писали про те, що для українців, зокрема чоловіків, які здобувають освіту за кордоном, можуть змінити правила виїзду. Вже розробляється відповідний законопроєкт.

Кабінет міністрів студенти військовий облік ТЦК та СП заклад вищої освіти призовник

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