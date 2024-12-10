Военный учет студентов — учебные заведения больше не будут ответственными

Студенты. Фото: nung.edu.ua

Правительство планирует освободить учебные заведения от обязанности подавать списки учащихся и студентов в территориальные центры комплектования. Ответственность будет переложена непосредственно на призывников.

Об этом говорится в проекте закона , опубликованном на портале Верховной Рады Украины.

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В Украине планируют отменить обязанность учебных заведений подавать в ТЦК списки учащихся и студентов, подлежащих воинскому учету.

Кабинет Министров предлагает переложить ответственность за воинский учет непосредственно на призывников. Предполагается, что юноши смогут стать на учет: дистанционно через систему "Резерв+" или лично, посетив ТЦК.

Сейчас учебные заведения обязаны ежегодно подавать информацию об учениках и студентах призывного возраста. Эти данные помогают упорядочивать учет лиц, подлежащих военному призыву.

Содержание законопроекта, принятого ВРУ в первом чтении. Фото: скриншот

В случае принятия законопроекта, ответственность за подачу информации ляжет на самих призывников. В случае отсутствия электронной или личной идентификации парень должен будет по достижении 18 лет явиться в ТЦК и оплатить штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Предложение уже принято Верховной Радой в первом чтении.

Напомним, студент, не смогший получить отсрочку от мобилизации из-за нарушения принципа последовательности образования, может попытаться оспорить отказ через суд.

Ранее мы писали о том, что для украинцев, в частности мужчин, получающих образование за границей, могут изменить правила выезда. Уже разрабатывается соответствующий законопроект.