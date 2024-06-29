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За границу за 5 000 долларов — во Львове разоблачили преступную схему уклонистов

29 июня 2024 06:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Во Львове разоблачили организатора преступной схемы побега за границу за 5 000 дол.
Полиция задерживает организатора схемы бегства военнообязанных за границу. Фото: Львовская областная прокуратура
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Жителя Львова подозревают в содействии побега за границу военнообязанному украинцу. Мужчина изготовил фиктивные документы, за что попросил 5 000 американских долларов. Организатора поймали с поличным.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура в пятницу, 28 июня.

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"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении 30-летнему львовянину. Ему инкриминируют содействие в незаконной переправке лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", — отметили правоохранители.

Помогал убегать за границу за 5 000 долларов
Полиция задерживает организатора схемы бегства военнообязанных за границу. Фото: Львовская областная прокуратура

По данным расследования, 30-летний мужчина помогал незаконно выехать за границу с фиктивными документами военнообязанному украинцу, которого он нашел в Telegram, благодаря созданному каналу. Свои услуги подозреваемый оценил в 5 тысяч долларов.

От беглеца организатор попросил документы, подтверждающие его личность. Впоследствии он сообщил "клиенту", что пакет документов об исключении из военного учета готов и привлек к делу "курьера", который должен был передать документы и забрать средства. Сам подозреваемый в это время наблюдал из авто.

Мужчина организовал преступную схему для побега за границу уклонистов
Полиция задерживает организатора схемы бегства военнообязанных за границу. Фото: Львовская областная прокуратура

"После оплаты "услуги" подозреваемый задержан правоохранителями. По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", — добавили в прокуратуре.

Как не следует пересекать границу

Напомним, что правоохранители недавно разоблачили еще одну преступную схему переправки через границу уклонистов от мобилизации. Беглецы выезжали из Украины как водители, которые занимаются международными перевозками.

Также на украинско-словацкой границе задержан военнообязанный, который хотел выехать с поддельными документами. Речь идет о фальшивом временном удостоверении военнообязанного и справке ВВК о непригодности к военной службе.

Добавим, спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что пограничники продолжают находить мужчин вблизи реки Тиса, пытавшихся бежать за границу. Сейчас уже более 40 граждан погибли из-за попытки переплести водоем.

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