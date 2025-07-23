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Главная Штаб За фиктивную службу получил более 1 млн гривен — что решил суд

За фиктивную службу получил более 1 млн гривен — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 04:00
Суд назначил наказание военному, который за фиктивную службу получал деньги
Судья выносит приговор. Фото: Freepik

В Ивано-Франковске судили военного, который в течение трех лет уклонялся от службы, однако регулярно получал заработную плату и премии. Суммарный доход превысил 1 млн гривен. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, солдат самовольно оставил воинскую часть 10 марта 2022 года и не возвращался в нее более трех лет — до 29 апреля 2025-го. Несмотря на длительное отсутствие, он оставался на учете как проходящий службу и регулярно получал все положенные выплаты: денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение.

Поддержку в организации этой схемы обвиняемому оказывал начальник службы радиационной, химической и биологической защиты, который на тот момент служил в той же части.

"Злоупотребляя своим служебным положением, он никоим образом не реагировал на пребывание без каких-либо уважительных причин своего подчиненного за пределами воинской части. Зато согласовывал и подписывал всю необходимую документацию по выплатам — рапорты на ежемесячную премию, дополнительные вознаграждения и помощь на оздоровление", — говорится в приговоре суда.

Часть незаконно полученных средств военнослужащий передавал должностному лицу. Общая сумма ущерба, нанесенного государству их действиями, составила 1 миллион 376 тысяч 75 гривен.

Решение суда

В суде военнослужащий полностью признал свою вину. По результатам дела ему присудили:

  • по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины — пять лет лишения свободы;
  • по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 364 УК Украины — три года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и штрафом в размере 17 тысяч гривен.

Однако, согласно ст. 75 Уголовного кодекса Украины, суд освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком два года. Если в течение этого времени он не совершит нового преступления и будет выполнять обязанности, определенные судом, назначенное наказание не применят.

Напомним, недавно мы писали, что во Львове лишили свободы военного. Причиной стало то, что он 4 раза совершил СЗЧ.

Также мы писали, что в Сумской области судили пограничника, который продавал информацию о местоположении ВСУ.

зарплаты суд ВСУ Ивано-Франковск армия судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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