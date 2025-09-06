Зі служби втекли понад 20 бійців — як суд покарав командира

З військової частини втекли 23 військових — судили командира
У Львівській області з військової частини втекли понад 20 бійців. Командира навчальної батареї притягнули до відповідальності за недбале ставлення до служби.
Про це йдеться у вироку, який Яворівський районний суд Львівської області ухвалив 25 серпня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами 13–16 червня поточного року службу самовільно залишили 23 військових. Командир навчальної батареї військової частини вранці 13 червня помітив зникнення трьох солдат, а о 15:00 того ж дня виявив відсутність ще трьох бійців, але повідомив про це своєму командиру лише наступного дня.
Рішення суду
Відносно майора склали протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Чоловіка визнали винним і оштрафували на 17 тисяч гривень. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію. У такому разі справу розгляне Львівський апеляційний суд.
