Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб З військової частини втекли 23 військових — судили командира

З військової частини втекли 23 військових — судили командира

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 00:33
Зі служби втекли понад 20 бійців — як суд покарав командира
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львівській області з військової частини втекли понад 20 бійців. Командира навчальної батареї притягнули до відповідальності за недбале ставлення до служби.

Про це йдеться у вироку, який Яворівський районний суд Львівської області ухвалив 25 серпня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами 13–16 червня поточного року службу самовільно залишили 23 військових. Командир навчальної батареї військової частини вранці 13 червня помітив зникнення трьох солдат, а о 15:00 того ж дня виявив відсутність ще трьох бійців, але повідомив про це своєму командиру лише наступного дня.

Рішення суду 

Відносно майора склали протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Чоловіка визнали винним і оштрафували на 17 тисяч гривень. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію. У такому разі справу розгляне Львівський апеляційний суд.

Нагадаємо, у Черкасах чоловік, який тривалий час працював на кладовищі, ухилився від мобілізації. За вчинене він понад три роки проведе у в'язниці.

Також ми повідомляли про вирок нацгвардійцю, який розстріляв чотирьох людей. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення.

суд правосуддя військовослужбовці військова служба судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації