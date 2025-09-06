Со службы сбежали более 20 бойцов — как суд наказал командира

Из воинской части сбежали 23 военных — судили командира
Во Львовской области из воинской части сбежали более 20 бойцов. Командира учебной батареи привлекли к ответственности за халатное отношение к службе.
Об этом говорится в приговоре, который Яворивский районный суд Львовской области вынес 25 августа.
Детали дела
Согласно судебным материалам 13–16 июня текущего года службу самовольно оставили 23 военных. Командир учебной батареи воинской части утром 13 июня заметил исчезновение трех солдат, а в 15:00 того же дня обнаружил отсутствие еще трех бойцов, но сообщил об этом своему командиру только на следующий день.
Решение суда
В отношении майора составили протокол по факту халатного отношения к военной службе (ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Мужчину признали виновным и оштрафовали на 17 тысяч гривен. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора решение суда можно обжаловать, подав апелляцию. В таком случае дело рассмотрит Львовский апелляционный суд.
