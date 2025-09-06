Видео
Из воинской части сбежали 23 военных — судили командира

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 00:33
Со службы сбежали более 20 бойцов — как суд наказал командира
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: УНІАН

Во Львовской области из воинской части сбежали более 20 бойцов. Командира учебной батареи привлекли к ответственности за халатное отношение к службе.

Об этом говорится в приговоре, который Яворивский районный суд Львовской области вынес 25 августа.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам 13–16 июня текущего года службу самовольно оставили 23 военных. Командир учебной батареи воинской части утром 13 июня заметил исчезновение трех солдат, а в 15:00 того же дня обнаружил отсутствие еще трех бойцов, но сообщил об этом своему командиру только на следующий день.

Решение суда

В отношении майора составили протокол по факту халатного отношения к военной службе (ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Мужчину признали виновным и оштрафовали на 17 тысяч гривен. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора решение суда можно обжаловать, подав апелляцию. В таком случае дело рассмотрит Львовский апелляционный суд.

Напомним, в Черкассах мужчина, который долгое время работал на кладбище, уклонился от мобилизации. За совершенное он более трех лет проведет в тюрьме.

Также мы сообщали о приговоре нацгвардейцу, который расстрелял четырех человек. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Виктория Козырь
Автор:
Виктория Козырь
