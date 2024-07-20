Сколько ограниченно пригодных признают пригодными к службе после повторной ВВК

Военнослужащий проходит ВЛК. Фото: АрмияInform

Начальник Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Роман Горбач заявил, что 90% военнообязанных мужчин, ранее имевших статус ограниченно пригодных, военно-врачебная комиссия признает годными к службе. Однако их также делят для службы на передовой и в тылу.

Об этом сообщает Укринформ в четверг, 19 июля.

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Представитель Генштаба напомнил, что согласно новому закону о мобилизации бывшие ограниченно пригодные должны были повторно пройти ВВК. Таким образом, хотят окончательно отсеять тех, кто не может служить в армии.

Горбач объяснил, что остальные признают пригодными в соответствии с состоянием здоровья и делятся на пригодных к службе полностью и только в определенных местах, например, в тыловых подразделениях, ТЦК и т.д.

Кроме того, полковник привел данные о повторно обследованных ограниченно пригодных.

"Из всех ограниченно пригодных где-то очень малая доля — это менее 10% определяется непригодными сейчас во время прохождения службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно пригодных и пригодных в определенных воинских частях", — отметил Горбач.

Бывшие ограниченно пригодные в армии

Напомним, что военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", могут получить статус "временно непригодный". Таким образом, их повторно осмотрят через 6-12 месяцев.

В то же время, ТЦК не имеют права направлять таких граждан на центральные ВВК, они должны пройти осмотр на районном или городском уровнях.

Также мы сообщали, что военнообязанных, мобилизованных как пригодные для службы исключительно в тыловых частях, не могут перевести в боевые подразделения. В противном случае гражданин имеет право написать рапорт с требованием реализации решения военно-врачебной комиссии при ТЦК.