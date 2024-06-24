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С каким документом мужчины могут выехать за границу на отдых — ответ юриста

24 июня 2024 06:12
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Могут ли выехать за границу мужчины, исключены из учета - какие документы брать - новости Украины
Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине во время действия военного положения мужчинам запрещено выезжать за границу. Однако есть исключения, и некоторые мужчины даже призывного возраста могут пересечь границу с любой целью, даже для поездки на море. 

Касается ли это исключенных из учета, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

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Выезд мужчин за границу

"Временно непригодные к военной службе граждане, исключенные из военного учета, могут выезжать за пределы Украины. На границе желательно иметь с собой справку ВВК, поскольку ее отсутствие может стать формальным поводом для отказа в пересечении границы", — отметила юрист.

юрист Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Выезжать за пределы Украины могут непригодные к военной службе мужчины, исключенные из учета после 2015 года. По словам юристки, для этого нужно иметь при себе определенные документы, удостоверяющие право такого гражданина на пересечение границы.

Как мы писали ранее, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. В то же время есть некоторые исключения из правил.

Кроме этого, пересекать границу можно мужчинам с инвалидностью I, II и III группы. Однако статус инвалидности им необходимо подтвердить соответствующими документами. Иначе за границу не выпустят.

Напомним, мы писали, кто из украинских мужчин имеет право выезжать за границу без военного билета.

 

граница
мобилизация
документы
юрист
мужчины

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