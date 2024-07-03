BBC заявило, что в июле мобилизация стремительно усилится — что известно

Граждане Украины в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

В июле предполагаются значительные изменения в мобилизации военнообязанных. В частности, 16 июля истечет срок, в течение которого все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои личные данные для военного учета.

Об этом сообщило издание "ВВС Украина" в среду, 3 июля.

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Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанным предоставили 60 дней на обновление своих данных. Однако многие из них считают этот срок недостаточным из-за очередей в ТЦК и технических проблем в интернет-приложениях.

С 16 июля вступят в силу штрафы за нарушение правил военного учета и мобилизации. ТЦК сможет оштрафовать мужчин мобилизационного возраста и женщин-медиков, которые также обязаны обновить свои данные. Размер штрафа составит от 17 до 25,5 тысячи гривен. Предприятие, на котором нарушаются правила военного учета сотрудников, может получить штраф в размере от 34 до 59,5 тысячи гривен.

Если в течение 15 дней лицо не уплатит штраф, могут быть активированы другие меры принуждения, такие как блокировка банковских счетов, конфискация имущества и даже возможность привлечения к уголовной ответственности.

С 16 июля вступит в силу новое правило: повестка, которую ТЦК будет высылать заказным письмом, будет считаться врученным, даже если лицо откажется его получить или если почтовая служба зафиксирует отсутствие адресата по его месту жительства.

Мобилизация студентов

Согласно новому закону теперь установлены новые условия для мобилизации студентов. С 1 июля теперь могут быть мобилизованы в армию три категории студентов, которые учатся в вузах и профессиональных средних учебных заведениях.

В первую категорию входят студенты, которые учатся заочно. Вторая категория охватывает тех, кто получает второе или третье высшее образование в бакалавриате или магистратуре по другой специальности. Однако если студент получает образование, которое выше его предыдущего в том же направлении, тогда ему предоставляется отсрочка. Третья группа включает тех, кто получает образование на уровне ниже собственного, например, люди с высшим образованием, обучающиеся в средних учебных заведениях.

По данным Министерства образования и науки, количество студентов, обучающихся на контрактной основе в высших учебных заведениях, в последние годы возросло более чем на 40%, преимущественно из-за мужчин мобилизационного возраста.

Ранее мы писали, может ли получить отсрочку человек, обучающийся на магистратуре.

Напомним, мы сообщали, какие категории студентов могут мобилизовать в Украине.

Также мы информировали, имеют ли право на отсрочку соискатели второго высшего образования.