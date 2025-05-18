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Вступ до ВНЗ — який документ обов'язково потрібно мати юнакам

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Дата публікації: 18 травня 2025 04:30
Який документ обов'язково потрібно мати юнакам для вступу у виші України у 2025 році
Абітурієнт. Фото ілюстративне: educationcenter.cz

Юнаки, які вступають до вишів, мають надавати приймальній комісії військово-обліковий документ. Від початку 2025 року його наявність є обов'язковою вимогою для вступу.

Про це повідомили на порталі Освіта.UA.

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Якщо військово-обліковий документ видали до моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію, тобто до 11 квітня минулого року, його можна надати в паперовому форматі. У такому разі військовозобов'язаним і резервістам треба надати військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а призовникам — посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Документ в електронному форматі можна буде безкоштовно створити в застосунку "Резерв+". Він буде з QR-кодом із терміном дії на рік. Електронну копію також можна роздрукувати.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Луганщини штрафуватимуть студентів-медиків. Йдеться про молодих фахівців, які відмовляться працювати в державних клініках.

Раніше полковник оперативного командування "Захід" Олег Добровольський розповів про нюанси проходження базової загальновійськової підготовки. Автоматичної мобілізації після проходження цього навчання не буде.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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