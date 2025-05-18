Какой документ обязательно нужно иметь юношам для поступления в вузы Украины в 2025 году

Абитуриент. Фото иллюстративное: educationcenter.cz

Юноши, поступающие в вузы, должны предоставлять приемной комиссии военно-учетный документ. С начала 2025 года его наличие является обязательным требованием для поступления.

Об этом сообщили на портале Освіта.UA.

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Если военно-учетный документ выдали до момента вступления в силу нового закона о мобилизации, то есть до 11 апреля прошлого года, его можно предоставить в бумажном формате. В таком случае военнообязанным и резервистам надо предоставить военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а призывникам — удостоверение о приписке к призывному участку.

Документ в электронном формате можно будет бесплатно создать в приложении "Резерв+". Он будет с QR-кодом со сроком действия на год. Электронную копию также можно распечатать.

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