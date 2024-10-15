Сержант ЗСУ Кошулинський відповів, чи можливо встановити чіткі терміни військової служби

Встановлення термінів служби для мобілізованих — сержант ЗСУ пояснив, чому це неможливо
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас важливим фактором у цьому процесі є мотивація громадян служити у війську.
Це прокоментував екснардеп, головний сержант ЗСУ Руслан Кошулинський в ефірі Радіо Свобода.
Чи можливо окреслити чіткі терміни служби
Так, у більшості соціальних опитувань українці відповідали, що мобілізуватися їх би мотивували чіткі терміни служби й винагорода для військових та їхніх родин.
"Під час війни "ти відслужив рік, а тепер йди додому на рік" — так не вийде. Тут йде контрнаступ ворога, а ким тебе замінити? Нема ким. Аби підготувати вузькопрофільного фахівця чи цілий підрозділ таких — величезні кошти в це вкладає держава", — сказав Кошулинський.
Він наголосив, що Україна воює проти 140 мільйонного ворога, в той час, як у нас є в ідеальних умовах 40 мільйонів. Військовий зауважив, що це величезна різниця у живій силі.
"Я б говорив про збільшення відпусток, частіше потрапляти додому, аби сім'ї не розвалювалися — ось це", — додав сержант ЗСУ.
Нагадаємо, у Міноборони підтримали звільнення зі служби військових, чиї неповнорідні брати та сестри загинули або зникли безвісти під час війни.
Також Верховна Рада заборонила мобілізацію військовозобов'язаних у віці до 25 років. Вони можуть піти служити лише за власним бажанням.
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