Сержант ЗСУ Кошулинський відповів, чи можливо встановити чіткі терміни військової служби

Тренування військових. Ілюстративне фото: armyinform

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас важливим фактором у цьому процесі є мотивація громадян служити у війську.

Це прокоментував екснардеп, головний сержант ЗСУ Руслан Кошулинський в ефірі Радіо Свобода.

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Чи можливо окреслити чіткі терміни служби

Так, у більшості соціальних опитувань українці відповідали, що мобілізуватися їх би мотивували чіткі терміни служби й винагорода для військових та їхніх родин.

"Під час війни "ти відслужив рік, а тепер йди додому на рік" — так не вийде. Тут йде контрнаступ ворога, а ким тебе замінити? Нема ким. Аби підготувати вузькопрофільного фахівця чи цілий підрозділ таких — величезні кошти в це вкладає держава", — сказав Кошулинський.

Він наголосив, що Україна воює проти 140 мільйонного ворога, в той час, як у нас є в ідеальних умовах 40 мільйонів. Військовий зауважив, що це величезна різниця у живій силі.

"Я б говорив про збільшення відпусток, частіше потрапляти додому, аби сім'ї не розвалювалися — ось це", — додав сержант ЗСУ.

Нагадаємо, у Міноборони підтримали звільнення зі служби військових, чиї неповнорідні брати та сестри загинули або зникли безвісти під час війни.

Також Верховна Рада заборонила мобілізацію військовозобов'язаних у віці до 25 років. Вони можуть піти служити лише за власним бажанням.