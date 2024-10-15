Сержант ВСУ Кошулинский ответил, можно ли установить четкие сроки военной службы

Тренировка военных. Иллюстративное фото: armyinform

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, важным фактором в этом процессе является мотивация граждан служить в армии.

Это прокомментировал экс-нардеп, главный сержант ВСУ Руслан Кошулинский в эфире Радио Свобода.

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Возможно ли определить четкие сроки службы

Так, в большинстве социальных опросов украинцы отвечали, что мобилизоваться их мотивировали бы четкие сроки службы и вознаграждение для военных и их семей.

"Во время войны "ты отслужил год, а теперь иди домой на год" — так не получится. Здесь идет контрнаступление врага, а кем тебя заменить? Не кем. Чтобы подготовить узкопрофильного специалиста или целое подразделение таких — огромные средства в это вкладывает государство", — сказал Кошулинский.

Он отметил, что Украина воюет против 140-миллионного врага, в то время как у нас есть в идеальных условиях 40 миллионов. Военный заметил, что это огромная разница в живой силе.

"Я бы говорил об увеличении отпусков, чаще попадать домой, чтобы семьи не разваливались — вот это", — добавил сержант ВСУ.

Напомним, в Минобороны поддержали увольнение со службы военных, чьи неполнородные братья и сестры погибли или пропали без вести во время войны.

Также Верховная Рада запретила мобилизацию военнообязанных в возрасте до 25 лет. Они могут служить только по собственному желанию.