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ВР рассмотрит проект о военном омбудсмене — что это за должность

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Дата публикации 10 мая 2025 04:30
Законопроект о назначении военного омбудсмена — какие обязанности будут у того, кто займет такую должность
Заседание ВРУ. Фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде рассмотрят законопроект о назначении военного омбудсмена. Такая должность необходима для того, чтобы защищать права украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Должность военного омбудсмена

Военный омбудсмен — гражданский человек, который будет отвечать за защиту прав защитников Украины и семей военнослужащих.

Чьи права будет защищать военный омбудсмен:

  • военнослужащих всех Сил обороны Украины;
  • полицейских, участвующих в боевых действиях;
  • иностранцев и людей без гражданства, которые служат в ВСУ;
  • других категорий, которые определены законом.

"Так формируется сильная институция, которая будет иметь мандат, полномочия, доверие и станет важным элементом новой архитектуры военной справедливости", — заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Офис Военного омбудсмена будет вспомогательным органом, осуществляющим демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны. В частности, речь идет о порядке подачи и рассмотрения жалоб, проверки в воинских частях и органах управления.

Президент Украины будет назначать военного омбудсмена на пять лет. Один человек не сможет занимать эту должность более двух сроков подряд.

Напомним, 8 мая Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о военном омбудсмене. Согласно этому документу, и самого омбудсмена, и его заместителей будет назначать глава государства.

Ранее военный юрист Тарас Боровский объяснил, какие обязанности будет выполнять военный омбудсмен. К такому человеку военные смогут обращаться с сообщениями о нарушении прав.

Верховная Рада законопроект омбудсмен военнослужащие должность
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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