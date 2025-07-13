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Воїн пропонував бійцю звільнення зі служби за хабар — вирок

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 00:33
Військовий обіцяв за гроші звільнити солдата від служби — як його покарав суд
Військовий рахує гроші. Фото ілюстративне: ШІ

Військовослужбовець пропонував іншому бійцю за хабар отримати звільнення з військової служби за станом здоров'я. Його оштрафували.

Про це йдеться у вироку, який Деснянський районний суд міста Чернігова ухвалив 3 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, старший солдат не хотів продовжувати військову службу, про що повідомив заступнику начальника командного пункту. Останній запевнив бійця, що може вплинути на представників ВЛК Держприкордонної служби, аби ті визнали військового непридатним.

За таку послуг солдат погодився сплатити фігуранту шість тисяч доларів. Першу частину оплати, чотири тисячі доларів, він сховав у папці з медичними документами, яку мала передати заступнику начальника командного пункту інша людина. Про порушення дізналися правоохоронці, тож передача папки відбулася під їхнім контролем.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. За одержання хабара за вплив на прийняття рішення людиною, яка уповноважена на виконання функцій держави, він має сплатити 166 тисяч 788 гривень штрафу.

Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Чернігові працівник СБУ розголосив державну таємницю. Його засудили до іспитового строку.

Також ми повідомляли, що ексвійськовий намагався переправити за кордон двох військовозобов'язаних. За вчинене він проведе сім років у в'язниці.

суд правосуддя хабар ВЛК військовослужбовці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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