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Воин предлагал бойцу увольнение со службы за взятку — приговор

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 00:33
Военный обещал за деньги освободить солдата от службы — как его наказал суд
Военный считает деньги. Фото иллюстративное: ИИ

Военнослужащий предлагал другому бойцу за взятку получить освобождение от военной службы по состоянию здоровья. Его оштрафовали.

Об этом говорится в приговоре, который Деснянский районный суд города Чернигова принял 3 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, старший солдат не хотел продолжать военную службу, о чем сообщил заместителю начальника командного пункта. Последний заверил бойца, что может повлиять на представителей ВВК Госпогранслужбы, чтобы те признали военного непригодным.

За такую услуг солдат согласился заплатить фигуранту шесть тысяч долларов. Первую часть оплаты, четыре тысячи долларов, он спрятал в папке с медицинскими документами, которую должен был передать заместителю начальника командного пункта другой человек. О нарушении узнали правоохранители, поэтому передача папки состоялась под их контролем.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. За получение взятки за влияние на принятие решения человеком, уполномоченным на выполнение функций государства, он должен заплатить 166 тысяч 788 гривен штрафа.

В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, в Чернигове работник СБУ разгласил государственную тайну. Его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что экс-военный пытался переправить за границу двух военнообязанных. За совершенное он проведет семь лет в тюрьме.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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