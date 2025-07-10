Віруючий боєць не виконав наказ командира — як його покарав суд

Військовий молиться. ugcc.ua

У Прикарпатській області військовослужбовець через релігійні переконання не схотів виконувати наказ командира. Його засудили до ув'язнення.

Про це йдеться у вироку, який Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив 23 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у грудні минулого року командир наказав фігуранту виїхати для виконання бойових завдань у Слов'янськ Донецької області. Боєць виконувати це розпорядження відмовився.

Рішення суду

Під час судового засідання підсудний свою провину не визнав. Чоловік пояснив, що від 2013 року є членом Церкви адвентистів сьомому дня, тому не може служити у війську та застосовувати зброю.

Адвокатка обвинуваченого зазначила, що її підзахисний був проти мобілізації, але до військової частини вже ж таки прибув і СЗЧ не скоював.

Суд дійшов висновку, що в умовах воєнного стану військовий обов'язок мають виконувати всі громадяни України, а віросповідання не є підставою для ігнорування цієї вимоги. Адвентиста визнали винним і засудили до п'яти років позбавлення волі.

Наразі рішення суду ще можна оскаржити: засуджений має право на подання апеляції.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік привласнив гроші, які належали родині загиблого бійця. За вчинене він проведе у в'язниці п'ять років.

Також ми повідомляли, що в Чернігові чоловік після отримання повістки не прибув до ТЦК та СП. Його засудили до іспитового терміну.