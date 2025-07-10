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Главная Штаб Воин из-за религии не выполнил приказ командира — что решил суд

Воин из-за религии не выполнил приказ командира — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 01:03
Верующий боец не выполнил приказ командира — как его наказал суд
Военный молится. ugcc.ua

В Прикарпатской области военнослужащий из-за религиозных убеждений не захотел выполнять приказ командира. Его приговорили к заключению.

Об этом говорится в приговоре, который Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области вынес 23 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в декабре прошлого года командир приказал фигуранту выехать для выполнения боевых задач в Славянск Донецкой области. Боец выполнять это распоряжение отказался.

Решение суда

Во время судебного заседания подсудимый свою вину не признал. Мужчина объяснил, что с 2013 года является членом Церкви адвентистов седьмого дня, поэтому не может служить в армии и применять оружие.

Адвокат обвиняемого отметила, что ее подзащитный был против мобилизации, но в воинскую часть все же прибыл и СОЧ не совершал.

Суд пришел к выводу, что в условиях военного положения воинский долг должны выполнять все граждане Украины, а вероисповедание не является основанием для игнорирования этого требования. Адвентиста признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.

На данный момент решение суда еще можно обжаловать: осужденный имеет право на подачу апелляции.

Напомним, на Закарпатье мужчина присвоил деньги, которые принадлежали семье погибшего бойца. За содеянное он проведет в тюрьме пять лет.

Также мы сообщали, что в Чернигове мужчина после получения повестки не прибыл в ТЦК и СП. Его приговорили к испытательному сроку.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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