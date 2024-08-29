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Восени відбудуться зміни щодо отримання відстрочки для студентів та багатодітних батьків

29 серпня 2024 09:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочку можна буде отримати у застосунку "Резерв+" вже восени - що відомо
Черги біля ТЦК. Ілюстративне фото: Telegraph
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні окремі категорії студентів та багатодітних батьків мають право на відстрочку від мобілізації. А восени функція для її отримання з'явиться у застосунку "Резерв+".

Про це розповіла адвокатка, керуюча партнерка адвокатського об’єднання "Актум" Олена Хоменко в ефірі Еспресо.

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У серпні цього року в України спростили отримання відстрочки для деяких категорій громадян, зокрема, у разі наявності сімейних обставин. 

Йдеться про догляд за особами з інвалідністю першої або другої групи: батьками військовозобов'язаного або батьками його дружини.

"Власне, що у нас змінюється? Передусім зазначимо, що на сьогодні акт встановлення постійного догляду може бути створений комісією протягом 10 днів, термін не може бути збільшений", — зазначила адвокатка.

Також тепер немає потреби для військовозобов'язаних доводити наявність або відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд за їхніми батьками.

У разі інвалідності батьків дружини військовозобов’язаному треба надати документи, які підтверджують, що жінка не може самостійно опікуватися власними батьками.

Щодо багатодітних батьків — наразі для отримання відстрочки наявність трьох дітей не є достатньою підставою. Треба довести саме факт належного утримання та їх виховання.

"Це підтверджується або документальними договорами про утримання, рішеннями суду про визначення місця проживання дитини з батьком, або добровільною сплатою аліментних зобов'язань", — уточнила Хоменко.

Стосовно всиновлених дітей — достатньо мати рішення суду про всиновлення.

Відстрочка для студентів

Водночас існують певні проблеми з оформленням відстрочки від мобілізації студентам. Головна з них полягає в отриманні довідки Єдиної державної електронної бази з питань освіти, яка є обов’язковою. Її дістати неможливо, оскільки деякі навчальні заклади не мають доступу до цієї бази.

"Це сталось через те, що у 2022-2023 роках ці навчальні заклади перевищили межі ліцензованого обсягу студентів для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми", — уточнила юристка.

Тому восени планують зміни стосовно відстрочки для студентів, та, можливо, інших категорій, які будуть автоматично долучені до системи "Резерв+". А для продовження відстрочки все одно доведеться надсилати до ТЦК паперові документи.

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