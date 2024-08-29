Отсрочку можно будет получить в приложении "Резерв+" уже осенью - что известно

Очереди возле ТЦК. Иллюстративное фото: Telegraph

В Украине отдельные категории студентов и многодетных родителей имеют право на отсрочку от мобилизации. А осенью функция для ее получения появится в приложении "Резерв+".

Об этом рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко в эфире Еспресо.

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Получение отсрочки в Украине

В августе этого года в Украине упростили получение отсрочки для некоторых категорий граждан, в частности, при наличии семейных обстоятельств.

Речь идет об уходе за лицами с инвалидностью первой или второй группы: родителями военнообязанного или родителями его супруги.

"Собственно, что у нас меняется? Прежде всего отметим, что на сегодняшний день акт установления постоянного ухода может быть создан комиссией в течение 10 дней, срок не может быть увеличен", — отметила адвокат.

Также теперь нет необходимости военнообязанным доказывать наличие или отсутствие других лиц, которые могут осуществлять уход за их родителями.

В случае инвалидности родителей жены военнообязанному нужно предоставить документы, подтверждающие, что женщина не может самостоятельно заботиться о своих родителях.

Относительно многодетных родителей — для получения отсрочки наличие трех детей не является достаточным основанием. Следует доказать именно факт надлежащего содержания и их воспитания.

"Это подтверждается либо документальными договорами о содержании, решениями суда об определении места жительства ребенка с отцом, либо добровольной уплатой алиментных обязательств", — уточнила Хоменко.

Относительно усыновленных детей — достаточно иметь решение суда об усыновлении.

Отсрочка для студентов

В то же время существуют определенные проблемы с оформлением отсрочки от мобилизации студентам. Главная из них заключается в получении справки Единой государственной электронной базы по вопросам образования, которая является обязательной. Ее получить невозможно, поскольку некоторые учебные заведения не имеют доступа к этой базе.

"Это произошло потому, что в 2022-2023 годах эти учебные заведения превысили границы лицензированного объема студентов для определенного уровня высшего образования или для определенной образовательной программы", — уточнила юрист.

Поэтому осенью планируется изменение отсрочки для студентов и, возможно, других категорий, которые будут автоматически подключены к системе "Резерв+". А для продления отсрочки все равно придется посылать в ТЦК бумажные документы.