Деякі мобілізовані важко переносять застуду й помирають

Військовослужбовець хворіє. Фото: Freepik

В Україні значна кількість мобілізованих мають важкі захворювання, через що з ускладненнями переносять прості хвороби. Крім того, деякі навіть помирають від застуди.

Про це повідомив нещодавно мобілізований адвокат Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook.

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Мобілізовані важко переносять прості захворювання

За словами юриста, деякі із мобілізованих навіть вмирають від грипу чи застуди.

"Вчора в мене була температура +40, вчора помер курсант від застуди в госпіталі. Тримаюсь. На військовому полігоні вже по третьому колу хворіють курсанти", — повідомив Братківський.

Він пояснює такі летальні випадки тим, що чоловіки мають важкі захворювання, і вони не мали мобілізуватися, але їх мобілізували.

"Людина так перехворіла, що 7 днів була у комі. Не хочу говорити про геноцид, але це просто пісець, що твориться з мобілізацією", — написав адвокат.

Пізніше він додав, що на військовому полігоні все лікують парацетамолом, і йому це допомогло збити температуру.

Скриншот повідомлення Братківського/Facebook

Скриншот повідомлення Братківського/Facebook

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