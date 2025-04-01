Некоторые мобилизованные тяжело переносят простуду и умирают

Военнослужащий болеет. Фото: Freepik

В Украине значительное количество мобилизованных имеют тяжелые заболевания, из-за чего с осложнениями переносят простые болезни. Кроме того, некоторые даже умирают от простуды.

Об этом сообщил недавно мобилизованный адвокат Клим Братковский на своей странице в Facebook.

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Мобилизованные тяжело переносят простые заболевания

По словам юриста, некоторые из мобилизованных даже умирают от гриппа или простуды.

"Вчера у меня была температура +40, вчера умер курсант от простуды в госпитале. Держусь. На военном полигоне уже по третьему кругу болеют курсанты", — сообщил Братковский.

Он объясняет такие летальные случаи тем, что мужчины имеют тяжелые заболевания, и они не должны были мобилизоваться, но их мобилизовали.

"Человек так переболел, что 7 дней был в коме. Не хочу говорить о геноциде, но это просто писец, что творится с мобилизацией", — написал адвокат.

Позже он добавил, что на военном полигоне все лечат парацетамолом, и ему это помогло сбить температуру.

Скриншот сообщения Братковского/Facebook

Скриншот сообщения Братковского/Facebook

Недавно мы писали о том, что в этом году грипп в Украине задержался до весны. Следовательно, в марте украинцы продолжают болеть гриппом.

Ранее мы сообщали, что ученые обнаружили опасные последствия вакцины от COVID-19. Речь идет о возможных побочных эффектах, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистую и нервную системы.