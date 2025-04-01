Некоторые мобилизованные тяжело переносят простуду и умирают

Умирают от простуды — юрист указал на проблему мобилизации
В Украине значительное количество мобилизованных имеют тяжелые заболевания, из-за чего с осложнениями переносят простые болезни. Кроме того, некоторые даже умирают от простуды.
Об этом сообщил недавно мобилизованный адвокат Клим Братковский на своей странице в Facebook.
Мобилизованные тяжело переносят простые заболевания
По словам юриста, некоторые из мобилизованных даже умирают от гриппа или простуды.
"Вчера у меня была температура +40, вчера умер курсант от простуды в госпитале. Держусь. На военном полигоне уже по третьему кругу болеют курсанты", — сообщил Братковский.
Он объясняет такие летальные случаи тем, что мужчины имеют тяжелые заболевания, и они не должны были мобилизоваться, но их мобилизовали.
"Человек так переболел, что 7 дней был в коме. Не хочу говорить о геноциде, но это просто писец, что творится с мобилизацией", — написал адвокат.
Позже он добавил, что на военном полигоне все лечат парацетамолом, и ему это помогло сбить температуру.
Недавно мы писали о том, что в этом году грипп в Украине задержался до весны. Следовательно, в марте украинцы продолжают болеть гриппом.
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