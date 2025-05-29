ВЛК виявила масові зловживання з "обмеженою придатністю" — нардеп

Член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський. Фото: скриншот

Переогляд військовозобов’язаних показав разючу зміну в оцінці стану здоров’я чоловіків. 99% тих, хто раніше мав статус "обмежено придатний" або "непридатний", після повторного проходження військово-лікарської комісії були визнані придатними до служби. —

Про це повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський під час пресконференції у четвер, 29 травня.

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"У результаті повторного, фактично суцільного проходження ВЛК, практично 99% були визнані придатними до військової служби", — заявив депутат.

За його словами, попередні висновки комісій часто використовувалися як спосіб уникнути військового обов’язку.

"Це була можливість для зловживань, щоб уникнути строкової служби чи служби загалом", — наголосив Веніславський.

Згідно з результатами повторного медичного огляду, половина чоловіків визнані повністю придатними без жодних обмежень, інша половина — придатна з певними обмеженнями, переважно для служби у тилу чи частинах забезпечення.

Веніславський також повідомив, що скарг на процес роботи ВЛК наразі майже немає.

"Маємо ситуацію, коли об’єктивне обстеження тих, хто раніше мав статус "обмежено придатний", показало: вони придатні до служби", — підсумував парламентар.

Нагадаємо, що народний депутат Михайло Цимбалюк ініціював продовження строків проходження ВЛК для осіб із обмеженою придатністю до служби. Окрім цього, він наголошує на необхідності невідкладної реформи територіальних центрів комплектування.

А речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін наголосив, що військовозобов’язані у віці від 25 до 60 років зобов’язані до 5 червня пройти повторний огляд у військово-лікарській комісії. У разі невиконання цієї вимоги передбачено накладення штрафних санкцій.