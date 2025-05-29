ВВК выявила массовые злоупотребления с "ограниченной пригодностью" - нардеп

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский. Фото: скриншот

Переосвидетельствование военнообязанных показало разительное изменение в оценке состояния здоровья мужчин. 99% тех, кто ранее имел статус "ограниченно годный" или "непригодный", после повторного прохождения военно-врачебной комиссии были признаны годными к службе.

Об этом сообщил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский во время пресс-конференции в четверг, 29 мая.

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"В результате повторного, фактически сплошного прохождения ВВК, практически 99% были признаны годными к военной службе", — заявил депутат.

По его словам, предыдущие выводы комиссий часто использовались как способ избежать воинского долга.

"Это была возможность для злоупотреблений, чтобы избежать срочной службы или службы в целом", — подчеркнул Вениславский.

Согласно результатам повторного медицинского осмотра, половина мужчин признаны полностью годными без ограничений, другая половина — пригодна с определенными ограничениями, преимущественно для службы в тылу или частях обеспечения.

Вениславский также сообщил, что жалоб на процесс работы ВВК пока почти нет.

"Имеем ситуацию, когда объективное обследование тех, кто ранее имел статус "ограниченно годный", показало: они пригодны к службе", — подытожил парламентарий.

Напомним, что народный депутат Михаил Цимбалюк инициировал продление сроков прохождения ВВК для лиц с ограниченной пригодностью к службе. Кроме этого, он подчеркивает необходимость безотлагательной реформы территориальных центров комплектования.

А спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет обязаны до 5 июня пройти повторный осмотр в военно-врачебной комиссии. В случае невыполнения этого требования предусмотрено наложение штрафных санкций.