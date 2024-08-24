Які документи потрібно чоловіку для виїзду за кордон у 2024 році

Прикордонники перевіряє документи у чоловіка. Фото: ДПСУ

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з України через воєнний стан та мобілізацію. Кабінет міністрів постановою № 57 передбачив винятки, для деяких категорій військовозобов'язаних.

Про це пише Телеграф.

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Існує кілька категорій чоловіків, яким дозволено виїжджати за межі України. Вони мають показати прикордонникам відповідні документи.

Чоловіки з інвалідністю. Можуть залишити територію України за наявності довідки форми №157-1/о, пенсійного посвідчення або іншого документу, що підтверджує інвалідність, виданого українською медико-соціальною експертною комісією.

Зняті з військового обліку за станом здоров’я. Якщо є відповідна довідка з ТЦК та СП, а також документ про інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до служби, то чоловіку дозволять виїхати за кордон.

Тимчасово непридатні. Ця категорія чоловіків має показати прикордонникам довідку про тимчасову непридатність до військової служби терміном до 6 місяців.

Чоловіки, що супроводжують осіб з інвалідністю або хворих родичів. Для виїзду за кордон необхідний медичний висновок та наявність супроводжуючої особи.

Багатодітні батьки. Ті, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей, можуть виїхати за кордон за наявності свідоцтв про народження дітей та документів, що підтверджують статус.

Чоловіки, які самостійно виховують дітей. Необхідно мати свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують відсутність матері.

Чоловіки, які їдуть на лікування, реабілітацію або навчання. Потрібні відповідні направлення або листи від МОЗ чи військової частини.

Заброньовані чоловіки. Водії, волонтери, залізничники, спортсмени та діячі культури можуть виїжджати по роботі за наявності дозволів від роботодавців або міністерств.

Чоловіки, родичі яких загинули або зникли безвісти під час бойових дій. Потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки та факт загибелі або зникнення безвісти.