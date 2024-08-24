Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Виїзд за кордон — які документи потрібно обов'язково мати чоловікам arrow

Виїзд за кордон — які документи потрібно обов'язково мати чоловікам

24 серпня 2024 09:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Які документи потрібно чоловіку для виїзду за кордон у 2024 році
Прикордонники перевіряє документи у чоловіка. Фото: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з України через воєнний стан та мобілізацію. Кабінет міністрів постановою № 57 передбачив винятки, для деяких категорій військовозобов'язаних. 

Про це пише Телеграф.

Читайте також:

Хто може виїхати за кордон

Існує кілька категорій чоловіків, яким дозволено виїжджати за межі України. Вони мають показати прикордонникам відповідні документи.

Чоловіки з інвалідністю. Можуть залишити територію України за наявності довідки форми №157-1/о, пенсійного посвідчення або іншого документу, що підтверджує інвалідність, виданого українською медико-соціальною експертною комісією.

Зняті з військового обліку за станом здоров’я. Якщо є відповідна довідка з ТЦК та СП, а також документ про інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до служби, то чоловіку дозволять виїхати за кордон.

Тимчасово непридатні. Ця категорія чоловіків має показати прикордонникам довідку про тимчасову непридатність до військової служби терміном до 6 місяців.

Чоловіки, що супроводжують осіб з інвалідністю або хворих родичів. Для виїзду за кордон необхідний медичний висновок та наявність супроводжуючої особи.

Багатодітні батьки. Ті, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей, можуть виїхати за кордон за наявності свідоцтв про народження дітей та документів, що підтверджують статус.

Чоловіки, які самостійно виховують дітей. Необхідно мати свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують відсутність матері.

Чоловіки, які їдуть на лікування, реабілітацію або навчання. Потрібні відповідні направлення або листи від МОЗ чи військової частини.

Заброньовані чоловіки. Водії, волонтери, залізничники, спортсмени та діячі культури можуть виїжджати по роботі за наявності дозволів від роботодавців або міністерств.

Чоловіки, родичі яких загинули або зникли безвісти під час бойових дій. Потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки та факт загибелі або зникнення безвісти.

Також важливі новини дня по темі:

кордон армія мобілізація документи ТЦК та СП військовозобов'язані резерв виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:21 У Пентагоні оприлюднили зміст нового пакету допомоги від США — що передадуть

10:18 Затори та години в чергах — виїзд за кордон через трасу Одеса — Рені ускладнений

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

09:53 Анджей Дуда приїхав до Києва — яка мета візиту

09:49 Виїзд за кордон — які документи потрібно обов'язково мати чоловікам

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

09:40 Російські бомбардувальники вночі атакували острів Зміїний — що відомо

09:38 Хто зичив нашій землі лиха, отримає його вдома — Зеленський зробив заяву на День Незалежності

09:21 В Одесі відновлено рух трамвайних маршрутів площею Толбухіна

09:17 Сирський привітав українців з Днем Незалежності — головне зі звернення

09:15 Росіяни завдали нищівних ударів по Харківській області впродовж доби — є жертви

10:21 У Пентагоні оприлюднили зміст нового пакету допомоги від США — що передадуть

10:18 Затори та години в чергах — виїзд за кордон через трасу Одеса — Рені ускладнений

09:53 Анджей Дуда приїхав до Києва — яка мета візиту

09:49 Виїзд за кордон — які документи потрібно обов'язково мати чоловікам

09:40 Російські бомбардувальники вночі атакували острів Зміїний — що відомо

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

09:38 Хто зичив нашій землі лиха, отримає його вдома — Зеленський зробив заяву на День Незалежності

09:21 В Одесі відновлено рух трамвайних маршрутів площею Толбухіна

09:17 Сирський привітав українців з Днем Незалежності — головне зі звернення

09:15 Росіяни завдали нищівних ударів по Харківській області впродовж доби — є жертви

08:54 Байден може передумати і дозволити Україні бити углиб зброєю США по Росії, — Politico

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті