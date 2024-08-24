Какие документы нужны мужчине для выезда за границу в 2024 году

Выезд за границу — какие документы нужно обязательно иметь мужчинам
Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из Украины из-за военного положения и мобилизации. Кабинет министров постановлением №57 предусмотрел исключения, для некоторых категорий военнообязанных.
Об этом пишет Телеграф.
Кто может уехать за границу
Есть несколько категорий мужчин, которым разрешено выезжать за пределы Украины. Они должны представить пограничникам соответствующие документы.
Мужчины с инвалидностью. Могут покинуть территорию Украины при наличии справки формы №157-1/о, пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего инвалидность, выданного украинской медико-социальной экспертной комиссией.
Снятые с воинского учета по состоянию здоровья. Если есть соответствующая справка из ТЦК и СП, а также документ об инвалидности или решении медицинской комиссии о непригодности к службе, то мужчине разрешат уехать за границу.
Временно непригодные. Эта категория мужчин должна показать пограничникам справку о временной непригодности к военной службе на срок до шести месяцев.
Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или больных родственников. Для выезда за границу необходимо медицинское заключение и наличие сопровождающего.
Многодетные отцы. Имеющие троих и более несовершеннолетних детей могут выехать за границу при наличии свидетельств о рождении детей и документов, подтверждающих статус.
Мужчины, самостоятельно воспитывающие детей. Необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие отсутствие матери.
Мужчины, которые едут на лечение, реабилитацию или учебу. Нужны соответствующие направления или письма от Минздрава или воинской части.
Забронированные мужчины. Водители, волонтеры, железнодорожники, спортсмены и деятели культуры могут выезжать по работе при наличии разрешений от работодателей или министерств.
Мужчины, родственники которых погибли или пропали без вести во время боевых действий. Нужны документы, подтверждающие родственные связи и факт гибели или пропажи без вести.
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