Какие документы нужны мужчине для выезда за границу в 2024 году

Пограничники проверяют документы у мужчины. Фото: ГПСУ

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из Украины из-за военного положения и мобилизации. Кабинет министров постановлением №57 предусмотрел исключения, для некоторых категорий военнообязанных.

Об этом пишет Телеграф.

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Кто может уехать за границу

Есть несколько категорий мужчин, которым разрешено выезжать за пределы Украины. Они должны представить пограничникам соответствующие документы.

Мужчины с инвалидностью. Могут покинуть территорию Украины при наличии справки формы №157-1/о, пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего инвалидность, выданного украинской медико-социальной экспертной комиссией.

Снятые с воинского учета по состоянию здоровья. Если есть соответствующая справка из ТЦК и СП, а также документ об инвалидности или решении медицинской комиссии о непригодности к службе, то мужчине разрешат уехать за границу.

Временно непригодные. Эта категория мужчин должна показать пограничникам справку о временной непригодности к военной службе на срок до шести месяцев.

Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или больных родственников. Для выезда за границу необходимо медицинское заключение и наличие сопровождающего.

Многодетные отцы. Имеющие троих и более несовершеннолетних детей могут выехать за границу при наличии свидетельств о рождении детей и документов, подтверждающих статус.

Мужчины, самостоятельно воспитывающие детей. Необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие отсутствие матери.

Мужчины, которые едут на лечение, реабилитацию или учебу. Нужны соответствующие направления или письма от Минздрава или воинской части.

Забронированные мужчины. Водители, волонтеры, железнодорожники, спортсмены и деятели культуры могут выезжать по работе при наличии разрешений от работодателей или министерств.

Мужчины, родственники которых погибли или пропали без вести во время боевых действий. Нужны документы, подтверждающие родственные связи и факт гибели или пропажи без вести.