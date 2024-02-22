Виїзд чоловіків за кордон — що чекає на українців з 1 березня

Прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Від 1 березня поточного року на українців чекають зміни, пов'язані з перетином чоловіками державного кордону. Це може стосуватиметься як змін у мобілізаційному законопроєкті ВРУ про виїзд чоловіків, так і пов'язано зі вступом у Шенгенську зону Румунії та Болгарії.

Про це повідомляє NV у четвер, 22 лютого.

Як вступ Румунії та Болгарії позначиться на українцях

Коли з початком весни Болгарія та Румунія увійдуть до зони дії Шенгену, тоді перетин морських та повітряних просторів між цими та іншими країнами Шенгенської зони ЄС буде вільним. Як пояснюють таке рішення у Єврокомісії, дискусії про спростування контролю перетину сухопутних кордонів продовжуватимуться й у поточному році.

Для українців приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони означатиме зменшення дозволеного часу перебування без візи на території цих країн. До 1 березня українці мали додаткові 90 днів для перебування у Болгарії та Румунії включно з тими 90, які гарантовані внаслідок домовленостей між Україною та Євросоюзом. Проте ці додаткові дні розповсюджувались лише на тих, хто не звертався до держустанов країн-учасниць ЄС за тимчасовим захистом.

Тож, як зазначається, з березня тепер українці зможуть легально перебувати Болгарії лише щонайменше три місяці (90 днів). Далі їм доведеться або оформлювати інші дозвільні документи, або виїжджати до інших країн поза Шенгенської дії.

Відзначимо, що у Шенгенській зоні наразі перебуває 27 країн та 420 мільйонів людей. Вступ Болгарії та Румунії збільшить численність населення до 450 мільйонів.

Нагадаємо, раніше болгарський уряд продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік, дозволивши перебувати у до березня 2025 року.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з головою Народних зборів Росеном Желязковим обговорив можливості спільного виробництва техніки та підготовку бійців ЗСУ.