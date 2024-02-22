Выезд мужчин за границу — что ждет украинцев с 1 марта

Пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

С 1 марта текущего года украинцев ждут изменения, связанные с пересечением мужчинами государственной границы. Это может касаться как изменений в мобилизационном законопроекте ВРУ о выезде мужчин, так и связано со вступлением в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии.

Об этом сообщает NV в четверг, 22 февраля.

Как вступление Румынии и Болгарии отразится на украинцах

Когда с начала весны Болгария и Румыния войдут в зону действия Шенгена, то пересечение морских и воздушных пространств между этими и другими странами Шенгенской зоны ЕС будет свободным. Как объясняют такое решение в Еврокомиссии, дискуссии об опровержении контроля пересечения сухопутных границ будут продолжаться и в текущем году.

Для украинцев присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне будет означать уменьшение разрешенного времени пребывания без визы на территории этих стран. До 1 марта украинцы имели дополнительные 90 дней для пребывания в Болгарии и Румынии, включая 90, которые гарантированы в результате договоренностей между Украиной и Евросоюзом. Однако эти дополнительные дни распространялись только на тех, кто не обращался в госучреждения стран-участниц ЕС за временной защитой.

Как отмечается, с марта теперь украинцы смогут легально находиться Болгарии не менее трех месяцев (90 дней). Далее им придется либо оформлять другие разрешительные документы, либо уезжать в другие страны вне Шенгенского действия.

Отметим, что в Шенгенской зоне находится 27 стран и 420 миллионов человек. Вступление Болгарии и Румынии увеличит численность населения до 450 миллионов человек.

Напомним, ранее болгарское правительство продлило временную защиту для украинских беженцев на год, позволив находиться в марте 2025 года.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с председателем Народного собрания Росеном Желязковым обсудил возможности совместного производства техники и подготовку бойцов ВСУ.