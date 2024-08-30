Чи потрібно студентам пройти ВЛК заради відстрочки

Українські студенти. Фото: Radio UA Chicago

Під час мобілізації до лав Збройних сил, яка триває в Україні, студенти чоловічої статі мають можливість отримати відстрочку від призову. Проте трапляються випадки, коли студента відправляють на проходження військово-лікарської комісії.

Про це розповів юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.

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За новим законом відстрочка від мобілізації надається студентам, які отримують рівень освіти, вищий за попередній. Втім, трапляються випадки, коли студента можуть відправити на проходження військово-лікарської комісії.

Юрист пояснив, що наявність відстрочки від мобілізації не звільняє студента від необхідності виконання правил військового обліку.

Він додав, що ТЦК інтерпретують норму ч. 6 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" таким чином, що для отримання відстрочки студент спочатку повинен пройти ВЛК. Це визначить його статус як військовозобов'язаного.

"Це спірне тлумачення законодавства, яке можна оскаржувати в адміністративному або судовому порядку", — пояснив він.

Кого не призвуть до військової служби

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу не підлягають зокрема:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти;

докторанти.

При цьому головною умовою, за якою надається право на відстрочку, є навчання за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Як отримати відстрочку студенту

Для отримання відстрочки студент повинен звернутися до свого навчального закладу для отримання довідки про навчання. Довідка видається для надання до конкретного ТЦК та СП. Даний документ має підтверджувати факт навчання на денній формі та зазначати передбачувану дату завершення навчання.

Після цього здобувач освіти має звернутися до свого ТЦК для реєстрації відстрочки.

Окрім того, може знадобитися надання додаткових документів, наприклад, паспорта та ідентифікаційного коду.