Нужно ли студентам пройти ВЛК ради отсрочки

Вероятность отправки студента на ВВК для получения отсрочки — объяснение юриста
Во время мобилизации в ряды Вооруженных сил, которая продолжается в Украине, студенты мужского пола имеют возможность получить отсрочку от призыва . Однако бывают случаи, когда студента отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии.
Об этом рассказал юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.
Какие студенты не смогут избежать мобилизации
По новому закону отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, получающим уровень образования выше предыдущего. Впрочем, бывают случаи, когда студента могут отправить на прохождение военно-врачебной комиссии.
Юрист объяснил, что наличие отсрочки от мобилизации не освобождает студента от необходимости выполнения правил военного учета.
Он добавил, что ТЦК интерпретируют норму ч. 6 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" таким образом, что для получения отсрочки студент сначала должен пройти ВВК. Это определит его статус как военнообязанного.
"Это спорное толкование законодательства, которое можно обжаловать в административном или судебном порядке", — пояснил он.
Кого не призовут в военную службу
В соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу не подлежат, в частности:
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;
- ассистенты-стажеры;
- аспиранты;
- докторанты.
При этом главным условием, по которому предоставляется право на отсрочку, является обучение по дневной или дуальной форме получения образования.
Как получить отсрочку студенту
Для получения отсрочки студент должен обратиться в свое учебное заведение для получения справки об обучении. Справка выдается для предоставления конкретному ТЦК и СП. Данный документ должен подтверждать факт обучения на дневной форме и указывать предполагаемую дату завершения обучения.
После этого соискатель должен обратиться в свой ТЦК для регистрации отсрочки.
Кроме того, может потребоваться предоставление дополнительных документов, например паспорта и идентификационного кода.
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