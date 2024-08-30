Нужно ли студентам пройти ВЛК ради отсрочки

Украинские студенты. Фото: Radio UA Chicago

Во время мобилизации в ряды Вооруженных сил, которая продолжается в Украине, студенты мужского пола имеют возможность получить отсрочку от призыва . Однако бывают случаи, когда студента отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии.

Об этом рассказал юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.

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По новому закону отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, получающим уровень образования выше предыдущего. Впрочем, бывают случаи, когда студента могут отправить на прохождение военно-врачебной комиссии.

Юрист объяснил, что наличие отсрочки от мобилизации не освобождает студента от необходимости выполнения правил военного учета.

Он добавил, что ТЦК интерпретируют норму ч. 6 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" таким образом, что для получения отсрочки студент сначала должен пройти ВВК. Это определит его статус как военнообязанного.

"Это спорное толкование законодательства, которое можно обжаловать в административном или судебном порядке", — пояснил он.

Кого не призовут в военную службу

В соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу не подлежат, в частности:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

При этом главным условием, по которому предоставляется право на отсрочку, является обучение по дневной или дуальной форме получения образования.

Как получить отсрочку студенту

Для получения отсрочки студент должен обратиться в свое учебное заведение для получения справки об обучении. Справка выдается для предоставления конкретному ТЦК и СП. Данный документ должен подтверждать факт обучения на дневной форме и указывать предполагаемую дату завершения обучения.

После этого соискатель должен обратиться в свой ТЦК для регистрации отсрочки.

Кроме того, может потребоваться предоставление дополнительных документов, например паспорта и идентификационного кода.