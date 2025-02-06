Виробництво дронів в Україні — як ціна відрізняється від Китаю і США

Виробництво дронів. Фото: baykartech.com

Керівник компанії-виробника БпЛА "ОмніТек Дефенс" Костянтин Мінаков заявив, що Україна робить неможливе і виготовляє FPV-дрони, які за ціною такі ж, як дрони на китайських комплектуючих. Якщо порівнювати їх із дронами США, то вони в рази дешевші.

Про це Костянтин Мінаков під час презентації Технологічних Сил України публічного лічильника озброєння, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Виробництво дронів в Україні

Мінаков наголосив, що через високі ціни на дрони в Китаї чи США постає питання експорту озброєння від українських виробників.

"США виготовляють повністю локалізований, тобто виготовлений у Штатах FPV-дрон, у якому немає жодного компонента з КНР. Вартість цього дрона приблизно в чотири рази вища, ніж вартість нашого поточного сьогоднішнього дрона", — пояснив очільник компанії-виробника БпЛА.

Експерт також наголосив на необхідності локалізації українського виробництва — щоб комплектуючі для вітчизняної зброї теж виготовляли в Україні. Це дасть змогу безперервно постачати БпЛА на фронт.

Нагадаємо, у Технологічних Силах України повідомили, що світ зацікавлений в експорті українських FPV-дронів. Потреба є, і вона на дуже високому рівні.

Також ми писали, що Україна могла б виготовити понад 1,7 млн одиниць зброї у 2024 році. Цього не відбулося, оскільки розробники не отримали замовлень від держави.